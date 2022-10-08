روسيا تغير قائد قواتها في أوكرانيا‎‎ وألمانيا تطالب الناتو بـ "المزيد"

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إنها عينت الجنرال سيرجي سوروفيكين قائدا عاما جديدا للقوات الروسية المقاتلة في أوكرانيا، في ثالث تعيين لقائد عسكري كبير خلال أسبوع.

ويأتي هذا التغيير في أعقاب ما تردد في الأسبوع الماضي عن عزل قائدي منطقتين من المناطق العسكرية الروسية الخمس مع مواجهة قواتها سلسلة من الانتكاسات الكبيرة في شمال شرق وجنوب أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية في أبريل/ نيسان إنه تم تعيين الجنرال ألكسندر دفورنيكوف لتولي مسؤولية القوات الروسية في أوكرانيا بعد شهرين تقريبا من بدء موسكو ما تصفه "بعمليتها العسكرية الخاصة" في محاولة "لمركزية القيادة والتحكم".

ولكن موسكو نفسها لم تحدد أن أي شخص يتولى القيادة العسكرية العامة للعملية.

ويقود سوروفيكين (55 عاما) القوات الجوية والفضائية الروسية منذ عام 2017.

ووفقا لموقع وزارة الدفاع على الإنترنت، قاد سوروفيكين فرقة عسكرية تمركزت في الشيشان في عام 2004 خلال حرب موسكو ضد المتمردين الإسلاميين وحصل على وسام لخدمته في سوريا في 2017.

من جهة أخرى، طالبت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت حلف شمال الأطلسي ببذل المزيد من الجهد في سبيل الأمن المشترك لحماية نفسه من الأفعال المحتملة التي قد تقدم عليها روسيا والرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت لامبرشت في أثناء زيارتها للقوات الألمانية المنتشرة في ليتوانيا: "الحقيقة هي أننا، حلف شمال الأطلسي، يجب أن نفعل المزيد من أجل أمننا المشترك لأننا لا نستطيع أن نعرف إلى أي مدى يمكن أن تصل أوهام العظمة التي يفكر بها بوتين".

وأضافت: "سمعنا تهديدات روسيا لليتوانيا التي كانت تنفذ عقوبات أوروبية على الحدود مع كالينينجراد. هذه ليست التهديدات الأولى تقريبا ويجب أن نأخذها على محمل الجد وأن نكون مستعدين".