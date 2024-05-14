احتجاجات جورجيا ضد "التأثير الأجنبي": "لا لموسكو بأي ثمن"

بدأ الطلاب الجورجيون في جامعات متعددة إضرابًا ضد القانون الذي اقترحته الحكومة بشأن "التأثير الأجنبي"، مؤكدين رفضهم لتدخل موسكو ورغبتهم في الانحياز إلى أوروبا.

وأثار التشريع المثير للجدل، المقرر التصويت عليه اليوم الثلاثاء، احتجاجات واسعة النطاق، في مقدمتها الطلاب، الذين أدانوه باعتباره يتعارض مع تطلعات البلاد الأوروبية، وفقا لما اوردته صحيفة "لوموند" الفرنسية.

ولا يزال رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه ثابتاً في دفع القانون إلى الأمام على الرغم من تصاعد المظاهرات المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

ويلزم التشريع المقترح وسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني بالتسجيل ككيانات "تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية" إذا تلقت أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.

وأوضحت الصحيفة أن المقارنات بين هذا القانون والتدابير المماثلة التي تم سنها في روسيا عام 2012 لقمع المعارضة، ينفيها كوباخيدزه بشدة.