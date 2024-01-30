باكستان.. حكم قضائي بسجن عمران خان 10 سنوات

قضت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان 10 سنوات لإدانته بـ"تسريب أسرار الدولة"، وفق فريقه الإعلامي.

وتفيد التهمة بأن خان شارك محتويات برقية سرية أرسلها سفير البلاد لدى واشنطن إلى الحكومة في إسلام آباد.

وقال حزب خان "حركة الإنصاف"، إن محكمة خاصة حكمت على رئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما.

وأضاف الحزب أنه سيطعن في القرار.

وكان خان، بطل الكريكت السابق (70 عاما)، محور اضطرابات سياسية بدأت منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت على حجب الثقة في أبريل 2022.