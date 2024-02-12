"الغارديان": تجاهل حياة المدنيين "مثير للقلق" في الصراعات الحديثة

ونقلت الصحيفة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الأطفال يتأثرون إلى حد بعيد بالعنف والانتهاكات الناجمة عن الحرب، في ظل الزيادة المثيرة للقلق في حوادث مثل القتل والتشويه والعنف الجنسي والاختطاف والهجمات على المدارس وتجنيد الأطفال.

وأضاف غوتيريش في تقرير أن الحرب الأهلية التي تشهدها ميانمار أدت إلى زيادة بنسبة 140% في الاعتداءات على الأطفال عام 2022، وفي جنوب السودان، تسبب العنف القبلي في تدمير حياة الأطفال.

ولفت في تقريره، الذي تم إعداده قبل اندلاع حرب غزة، إلى أن البلدان التي شهدت أعلى إجمالي للانتهاكات المسجلة لدى الأمم المتحدة هي: الكونغو الديمقراطية، وإسرائيل وفلسطين، والصومال، وسوريا، وأوكرانيا، وأفغانستان، واليمن.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين فلسطينيين قولهم، إن أكثر من 11500 فلسطيني تقل أعمارهم عن 18 عاما قتلوا، بينما أصيب عدد أكبر بكثير، فيما فقد نحو 24 ألف طفل أحد والديهم أو كليهما، مبينة أنه كان هناك أطفال بين الرهائن الذين احتجزتهم حماس في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

الخطر القاتل

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إن الحرب كان لها تأثير شديد على الصحة العقلية، إذ يحتاج أكثر من مليون طفل في غزة إلى الدعم والمساعدة.