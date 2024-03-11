قتلى ومفقودون إثر فيضانات "سومطرة" الإندونيسية (صور)

وقال المتحدث في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "11 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين فيما عثر على 26 قتيلا".

وفي منطقة بيسيسير سيلاتان عثر على جثث 23 شخصا فيما لا يزال 6 في عداد المفقودين، بحسب المسؤول في وكالة إدارة الكوارث في مقاطعة سومطرة الغربية فجر سوكما.