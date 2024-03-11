قتلى ومفقودون إثر فيضانات "سومطرة" الإندونيسية (صور)
ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الفيضانات والانزلاقات الأرضية في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 26 قتيلاً و11 مفقودا، حسبما أكد مسؤول في خدمات الإسعاف.
وتسبّبت أمطار غزيرة يوم الخميس بالكارثة في مقاطعة سومطرة الغربية، حيث فاضت أنهر واجتاحت الانزلاقات الأرضية منازل.
وقال المتحدث في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "11 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين فيما عثر على 26 قتيلا".
وفي منطقة بيسيسير سيلاتان عثر على جثث 23 شخصا فيما لا يزال 6 في عداد المفقودين، بحسب المسؤول في وكالة إدارة الكوارث في مقاطعة سومطرة الغربية فجر سوكما.
وفي منطقة بادانغ باريامان تسببت أمطار غزيرة بمقتل 3 أشخاص على الأقل.
وتعيق الأحوال الجوية السيئة وانقطاع الكهرباء جهود الإنقاذ، وفق سوكما.
وقال سوكما: "رغم استمرار هطول الأمطار يقوم عناصر الإنقاذ بعملية الإغاثة"، مرجحا أن يرتفع عدد الضحايا.
والأحد تمكنت فرق الإنقاذ من فتح طريق إلى المناطق الأكثر تضررا وتوزيع المساعدات على الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، مثل الخيام والأدوية والأغذية سريعة التحضير.
وألحقت الكارثة أضرارا بمئات المنازل والجسور والمساجد ومرافق عامة أخرى.
وإندونيسيا عرضة لانزلاق أتربة خلال موسم الأمطار، وتتفاقم المشكلة في بعض الأماكن بسبب إزالة الغابات؛ إذ تسبب الأمطار الغزيرة لفترة طويلة في حدوث فيضانات في بعض مناطق الدولة الأرخبيل.
في ديسمبر/كانون الأول جرفت انزلاقات أرضية وفيضانات عشرات المنازل، ودمرت فندقا بالقرب من بحيرة توبا في سومطرة مودية بشخصين على الأقل.