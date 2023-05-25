صفارات إنذار وتأهب.. أوكرانيا تستعد لضربات جوية روسية

فعلت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي، فجر الخميس، بعد انطلاق صفارات إنذار تحذر من ضربات جوية روسية، بحسب ما أعلنت الإدارة العسكرية في كييف.

وحذرت السلطات من خطر هجوم روسي على كييف بطائرات مسيرة، داعية سكان العاصمة للبقاء في الملاجئ حتى انتهاء التنبيه، في الوقت الذي دوّت صفارات الإنذار في كل من ميكولايف خيرسون أيضاً.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الروسية أن طاقم السفينة "إيفان خورس" التابعة لأسطول البحر الأسود "نجح في صد هجوم أوكراني بزوارق مسيرة في منطقة مضيق البوسفور ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا".