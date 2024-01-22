روسيا تنشّط "الدبلوماسية الإنسانية" مع مالي

عزّزت مالي وروسيا شراكتهما في السنوات الأخيرة، مما يمثل تطورا كبيرا في العلاقات الثنائية بين البلدين لتشمل المساعدات الإنسانية من الحبوب للبلد الواقع بغرب أفريقيا الذي يعاني من أزمات اقتصادية، وفق ما أوضح تقرير إخباري.

وأشار موقع "لانوفال تريبين" الإفريقي، الأحد، إلى لجوء باماكو لحليفتها موسكو لتعزيز قدراتها العسكرية قصد مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها، وتهدد أمنها واستقرارها بسبب الحركات المتمردة والتنظيمات الإرهابية، وأدى هذا التعاون إلى تزويدها بالمعدات العسكرية الروسية، بما في ذلك المركبات المدرعة وغيرها من المعدات الدفاعية.

هذا الوضع أدى إلى سيطرة الجيش المالي على مدينة كيدال التي ظلت خارج سيطرة الحكومة المالية لأكثر من عقد من الزمن حسب التقرير ذاته. بالإضافة إلى ذلك، لعبت روسيا دورًا في تدريب القوات المسلحة المالية وتقديم المشورة لها، وتوفير الدعم الاستراتيجي الأساسي.

وتعكس هذه الشراكة العسكرية، التي تشكل جزءا من سياق تعاون أوسع، التزام مالي بتنويع تحالفاتها الأمنية ورغبة روسيا في زيادة نفوذها ووجودها في أفريقيا.

كما أكدت روسيا مؤخرا التزامها تجاه مالي من خلال إجراءات ملموسة، وبحسب ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، نقلت موسكو 25 ألف طن من القمح إلى مالي. وتعد هذه الدفعة الرابعة من نوعها، ليصل إجمالي المساعدات الروسية لمالي إلى 50 ألف طن من القمح و22 ألف طن من الأسمدة.