متحدث عسكري: الفلبين لا تثير صراعًا في بحر الصين الجنوبي
قال متحدث عسكري فلبيني، اليوم الثلاثاء، إن البلاد لا تثير صراعا في بحر الصين الجنوبي، وذلك ردا على اتهامات صينية لمانيلا بالتعدي على أراضٍ تقول بكين إنها تابعة لها.
وقال المتحدث ميدل أجيلار لمحطة بي.تي.في التلفزيونية الرسمية "الفلبين لا تثير صراعا. إننا نتبع القانون الدولي، ونطبق فقط قانوننا المحلي؛ ما يعني أن لدينا حقوقا سيادية حتى حدود مياهنا الإقليمية ومنطقتنا الاقتصادية الخالصة".
تأتي التعليقات بعد يوم من مقال بصحيفة "الشعب اليومية" الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني الحاكم جاء فيه أن الفلبين تعتمد على الدعم الأمريكي لاستفزاز الصين بشكل مستمر، من خلال اتباع سلوك "خطير للغاية" يلحق ضررا بالغا بالسلام والاستقرار الإقليميين.
وأشار أجيلار إلى أن الفلبين لا تقوم بأنشطة من شأنها تعريض السفن والبحارة للخطر، واتهم في المقابل الصين بإجراء مناورات خطيرة تؤدي في بعض الأحيان إلى صدامات في البحر.