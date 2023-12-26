متحدث عسكري: الفلبين لا تثير صراعًا في بحر الصين الجنوبي

قال متحدث عسكري فلبيني، اليوم الثلاثاء، إن البلاد لا تثير صراعا في بحر الصين الجنوبي، وذلك ردا على اتهامات صينية لمانيلا بالتعدي على أراضٍ تقول بكين إنها تابعة لها.

وقال المتحدث ميدل أجيلار لمحطة بي.تي.في التلفزيونية الرسمية "الفلبين لا تثير صراعا. إننا نتبع القانون الدولي، ونطبق فقط قانوننا المحلي؛ ما يعني أن لدينا حقوقا سيادية حتى حدود مياهنا الإقليمية ومنطقتنا الاقتصادية الخالصة".