بايدن: سنرد على مقتل جنودنا في الشرق الأوسط
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة سترد على هجوم أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين في قاعدة على الحدود بين الأردن وسوريا.
وقال بايدن في كلمة له خلال تجمع انتخابي بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية: "كان يومنا صعباً الليلة الماضية في الشرق الأوسط".
وأضاف بايدن: "فقدنا ثلاثة أرواح شجاعة. سنرد"، محملاً مسؤولية الهجوم لفصائل مدعومة من إيران.
وكان لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي قد قال في وقت سابق عقب الهجوم: "لن نتسامح مع الهجمات على قواتنا وسنتخذ الإجراءات اللازمة".
وأضاف في تصريح له: "الميليشيات المدعومة من إيران مسؤولة عن الهجمات المستمرة على قواتنا".
وأعلن البيت الأبيض، سابقاً، عقد اجتماع على أعلى مستوى في واشنطن بعد الهجوم على القوات الأمريكية.
تعاون دولي
وأدان الأردن "الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعاً متقدماً على الحدود مع سوريا وأدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وجرح آخرين من القوات الأمريكية التي تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب وتأمين الحدود، بحسب بيان أوردته وكالة "بترا" الرسمية.
وذكرت الوكالة أن "الأردن أعلن سابقاً أنه يتعاون مع شركائه لتأمين الحدود، وطلب من الولايات المتحدة ودول صديقة أخرى تزويده أنظمة عسكرية والمعدات اللازمة لزيادة القدرات على تأمين الحدود ومواجهة الأخطار عبرها".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني أردني قوله إن "الأردن طلب في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة إرسال مزيد من الدعم والعتاد الدفاعي المتقدم بسبب المخاوف من انخراط إيران ووكلائها في أي صراع أوسع في الشرق الأوسط".
وأضاف المصدر أن "الأردن لفت أنظار واشنطن مؤخراً إلى الحاجة الملحة لتعزيز دفاعاته ضد الجماعات المدعومة من إيران التي تزداد قوتها على حدود الأردن مع العراق وسوريا".