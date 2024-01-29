بايدن: سنرد على مقتل جنودنا في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة سترد على هجوم أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين في قاعدة على الحدود بين الأردن وسوريا.

وقال بايدن في كلمة له خلال تجمع انتخابي بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية: "كان يومنا صعباً الليلة الماضية في الشرق الأوسط".

وأضاف بايدن: "فقدنا ثلاثة أرواح شجاعة. سنرد"، محملاً مسؤولية الهجوم لفصائل مدعومة من إيران.

وكان لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي قد قال في وقت سابق عقب الهجوم: "لن نتسامح مع الهجمات على قواتنا وسنتخذ الإجراءات اللازمة".

وأضاف في تصريح له: "الميليشيات المدعومة من إيران مسؤولة عن الهجمات المستمرة على قواتنا".

وأعلن البيت الأبيض، سابقاً، عقد اجتماع على أعلى مستوى في واشنطن بعد الهجوم على القوات الأمريكية.