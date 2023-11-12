40 عاملا عالقون إثر انهيار نفق في الهند

حُوصر 40 عاملا على الأقل، اليوم الأحد، إثر انهيار نفق كانوا يعملون على شقّه على إحدى طرق ولاية أوتارخند شمال الهند، وفق ما أفادت فرق الإنقاذ التي هُرعت لإخراجهم من تحت الركام.

وانهار النفق في ساعة مبكرة الأحد، عندما كان عدد من العمال بصدد الخروج من النفق وآخرون يدخلون.

وقال أحد مسؤولي أجهزة الاستجابة للكوارث في الولاية الواقعة بمنطقة الهيملايا دورغيش راثودي لـ"فرانس برس"، من الموقع أن جزءا بطول "نحو 200 متر من النفق انهار".

وأشار إلى أن "نحو 40 أو 41 عاملا" علقوا في الداخل، مؤكدا أنه "يتم إمدادهم بالأكسجين من خلال الركام، لكن المزيد من الركام يسقط فيما يحاول عناصر الإنقاذ إزالة العوائق".

وتجري أعمال شقّ النفق البالغ طوله 4,5 كيلومتر بين سيلكيارا ودندلغاون لربط اثنين من أقدس المعابد الهندوسية، أوتاركاشي ويامنوتري.

وأظهرت صور نشرتها فرق الإنقاذ الحكومية أكواما من الخرسانة تسدّ النفق العريض، فيما تدلّت قضبان معدنية ملتوية من سقفه المنهار على الركام.

وكتب الوزير الأول في حكومة أوتارخند "بوشكار سينغ دامي" على منصة إكس "نتضرّع إلى الله أن يَخرج العمال العالقون داخل النفق بسلامة".

وتكثر في الهند الحوادث التي تطال ورش تشييد بنى تحتية كبيرة.