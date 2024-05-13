سوكسي ماسرا يطالب بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في تشاد‎

أعلن سوكسي ماسرا الذي حلّ في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية التشادية التي فاز بها محمد ديبي، الاثنين، أنه تقدم بطلب إلى المجلس الدستوري لإلغاء نتائج الاقتراع.

وقال ماسرا في منشور على فيسبوك "بمساعدة محامينا، تقدمنا اليوم بطلب إلى المجلس الدستوري لكشف حقيقة صناديق الاقتراع".

وأوضح سيتاك يومباتينا، نائب رئيس حزب "المغيّرون" الذي يتزعمه ماسرا، في تصريح لوكالة فرانس برس "طلبُنا ببساطة هو الإلغاء التام لهذه المهزلة الانتخابية".

حصل ماسرا على 18,53% من الأصوات مقابل 61,03% للرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي إتنو الذي عيّنه رئيسا للوزراء قبل أربعة أشهر من الانتخابات.

مساء الخميس، وقبل ساعات قليلة من إعلان النتائج الرسمية، أعلن ماسرا "فوزه في الجولة الأولى" بحسب تعداد للأصوات أجراه نشطاء حزبه في أنحاء تشاد.

وأضاف نائب رئيس حزبه أن "كل الأدلة موجودة في مفاتيح يو إس بي" مرفقة بالطلب المقدم إلى المجلس الدستوري.

وأكد أنها تحتوي على "أشرطة فيديو عن حشو أوراق الاقتراع وسرقة وتهديدات، وخصوصا صناديق اقتراع حملها الجيش ليتم عدها في مكان آخر".

وأودع 76 شخصا، بينهم قصّر، السجن بعد توقيفهم في يوم الاقتراع الاثنين بتهمة "تزوير بطاقات دخول لمراكز اقتراع مختلفة"، وجميعهم من نشطاء حزب "المغيرون"، وفق النيابة العامة في العاصمة نجامينا.

وندد الحزب الأربعاء بـ"الاعتقالات التعسفية" لأسباب "سخيفة وخيالية".

وتعتبر المعارضة التي تتعرض لقمع عنيف وأقصيت وجوهها الرئيسية من السباق الرئاسي، أن ماسرا "خائن" ومرشح لإضفاء "قشرة ديموقراطية" على الانتخابات.

من المقرر إعلان النتائج النهائية في موعد أقصاه 23 أيار/مايو بعد فحص طعني سوكسي ماسرا وياسين عبد الرحمن سكين الذي حلّ في المركز الثامن.