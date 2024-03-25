في إحدى أكبر فضائح الفساد.. وزير في سنغافورة يواجه 35 تهمة

قالت "هيئة مكافحة الفساد" في سنغافورة، إن وزير النقل السابق إس. إيسواران وجهت له 8 تهم أخرى في قضية فساد، اليوم الاثنين، في واحدة من أكبر فضائح الفساد في البلاد.

وقال مكتب التحقيق في ممارسات الفساد في بيان إن الاتهامات الإضافية تتعلق بمزاعم بأنه حصل على مقتنيات ثمينة تبلغ قيمتها حوالي 18956 دولاراً سنغافورياً (14077 دولاراً أمريكياً) عندما كان وزيراً من شخص كانت لشركته تعاملات مع وزارة النقل.

ويواجه إسواران الآن ما مجموعه 35 تهمة في قضية شغلت الرأي العام في سنغافورة، وهي مركز مالي آسيوي كبير يفتخر بأن له حكومة نظيفة اليد نادرا ما تتأثر بالكسب غير المشروع والفضائح المتعلقة بقادة سياسيين.

وينفي إسواران (61 عاما) هذه الاتهامات، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.