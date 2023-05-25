حزب الشعوب الديمقراطي المناصر للأكراد يؤكد مواصلة دعمه لكليجدار أوغلو

قرر حزب الشعوب الديمقراطي المناصر للأكراد، اليوم الخميس، مواصلة دعم مرشح تحالف المعارضة كمال كليجدار أوغلو رغم مبادراته تجاه أحزاب من اليمين المتطرف في الفترة التي تسبق الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التاريخية، الأحد، في تركيا.

وأثار المرشح العلماني كمال كليجدار أوغلو انزعاج مؤيديه الأكراد اليساريين بتقربه من الناخبين القوميين بعد خسارته أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في الدورة الأولى في 14 أيار/ مايو.

وقدَّم كليجدار أوغلو أفضل أداء للمعارضة في عهد أردوغان الممتد لعقدين فيما اعتبرت أهم انتخابات تشهدها تركيا في حقبة ما بعد السلطنة العثمانية.