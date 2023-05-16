أوكرانيا.. توقيف رئيس المحكمة العليا في قضية فساد

أوقف رئيس المحكمة العليا الأوكرانية فسيفولود كنيازيف، في قضية فساد بقيمة 2,7 مليون دولار، على ما ذكرت نيابة مكافحة الفساد، الثلاثاء.

وقال المسؤول في النيابة العامة لمكافحة الفساد الأوكرانية أولكسندر أوميلتشينكو، في مؤتمر صحافي، إن "رئيس المحكمة العليا محتجز"، كما أعلن توقيف شخص آخر لم يكشف عن هويته.

وقال مدير المكتب الوطني لمكافحة الفساد سيمين كريفونوس إنها "أكبر قضية تتعلق بالقطاع القضائي"، مشيراً إلى "مجموعة إجرامية تتضمن قضاة من المحكمة العليا".

وبحسب مسؤولين في مكتب مكافحة الفساد، اتفق الملياردير الأوكراني كوستيانتين جيفاغو، الذي تحاول أوكرانيا إعادته من فرنسا، مع مكتب محاماة على دفع رشوة لقضاة في المحكمة العليا حتى "تصدر قراراً" بشأن هذا النائب السابق.

حوّل جيفاغو 2,7 مليون دولار إلى المحامين، وكان من المقرر دفع 1,8 مليون دولار من هذا المبلغ لقضاة في المحكمة العليا، و900 ألف دولار للمحامين لقاء "وساطتهم"، وفق النيابة العامة لمكافحة الفساد.