انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من "إيكواس"

قررت الأنظمة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر سحب بلدانها، بمفعول فوري، من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، المنظمة الإقليمية التي تضم 15 عضوا، كما أعلنت الدول الثلاث في بيان مشترك، الأحد.

وجاء في البيان الذي تُلي على وسائل الإعلام الرسمية أن قادة دول الساحل الثلاث "مع تحمّلهم جميع مسؤولياتهم أمام التاريخ، واستجابةً لتوقعات وتطلعات شعوبهم، يقررون بسيادة كاملة الانسحاب الفوري لبوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".