إجلاء 100 ألف شخص في كازاخستان بسبب الفيضانات

قالت وزارة الطوارئ في كازاخستان، اليوم الجمعة، إنه تم إجلاء ما يقرب من 100 ألف شخص بسبب الفيضانات، بحسب "رويترز".

ومنذ يوم الجمعة، فاضت أنهار كبرى في روسيا وكازاخستان عن ضفتيها في أسوأ فيضانات تشهدها المنطقة فيما يقرب من قرن.

وقالت وسائل إعلام، إن مستوى مياه نهر أورال في روسيا بلغ 10.6 متر، متخطيا النسبة القياسية المسجلة في 1942 بواقع 9.46 متر.

وتسببت الأمطار الغزيرة المقترنة بارتفاع درجات الحرارة وزيادة ذوبان الثلوج والجليد الذي يغطي الأنهار، بهذه الفيضانات.