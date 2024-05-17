محاكمة المتهم بمحاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا غدا السبت

ذكرت وكالة "برافدا" للأنباء أن المحكمة الجنائية المختصة في سلوفاكيا تعتزم، غدا السبت، البدء بمحاكمة يوراي تسينتولا المتهم بإطلاق النار على رئيس الوزراء روبرت فيتسو.

وأكدت السكرتيرة الصحفية لمكتب المدعي العام، زوزانا دروبوفا، أنه تم بالفعل تقديم التماس للمحكمة لاعتقال المتهم تسينتولا.