محاكمة المتهم بمحاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا غدا السبت
ذكرت وكالة "برافدا" للأنباء أن المحكمة الجنائية المختصة في سلوفاكيا تعتزم، غدا السبت، البدء بمحاكمة يوراي تسينتولا المتهم بإطلاق النار على رئيس الوزراء روبرت فيتسو.
وأكدت السكرتيرة الصحفية لمكتب المدعي العام، زوزانا دروبوفا، أنه تم بالفعل تقديم التماس للمحكمة لاعتقال المتهم تسينتولا.
ويواجه المتهم الذي حاول اغتيال فيتسو عقوبات السجن لمدة 25 عاما أو السجن مدى الحياة، ومن الواضح أن القضية ذات الصلة هي في مرحلة الإجراءات الأولية، ولا تُجرى علنية.
ويوم الأربعاء الماضي، أطلق رجل يدعى يوراي تسينتولا، يبلغ 71 عاما من العمر، الرصاص على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو.
وتمكن رجال الأمن من اعتقال الجاني، وتبين أنه أحد مؤيدي المعارضة الليبرالية في البلاد.