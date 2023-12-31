كوريا الجنوبية تتوعد كيم: "مصيرك الهلاك" إذا استخدمت الأسلحة النووية

حذرت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون من اتخاذ قرار باستخدام أسلحة نووية ضد سول، وقالت إن ذلك يعني أن "مصيره سيكون الهلاك".

وأضافت أن تطوير بيونجيانج لأسلحة نووية وصواريخ يأتي على حساب معاناة شعب كوريا الشمالية، ونددت بخططها المضي قدما في تلك الأنشطة.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أعلن، في وقت سابق اليوم، أن الرغبة في المصالحة أو إعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية هي "خطأ"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.