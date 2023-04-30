غالانت يتبنى تقييم "أمان" ويرفض رواية "الموساد" بشأن إطلاق صواريخ من لبنان

وفيما أصر الجناح الاستخباري للجيش الإسرائيلي، بقيادة اللواء أهارون حليفا، على أن زعيم "حزب الله" حسن نصر الله لا يعلم بأمر القصف الصاروخي المزعوم من قبل الجماعات الفلسطينية تجاه شمال إسرائيل، زعم "الموساد" عكس ذلك. وفي النهاية، تبنى وزير الدفاع يوآف غالانت، تقييم شعبة (أمان) في هذا الموضوع، وتم رفض تقييم "الموساد".

وفي هذا السياق، تحدث مسؤولون أمنيون لموقع "واللا"، وحذروا من أن "محور المقاومة" الذي يضم إيران وحزب الله و"حماس" وآخرين، يعمل على إنشاء شبكة من أنظمة الرادار الإيرانية المتطورة في المنطقة، والتي ستشكل بنية تحتية للإنذار ضد هجوم مستقبلي لسلاح الجو الإسرائيلي في إيران، ولكن أيضًا سيكون من الصعب على سلاح الجو الإسرائيلي تنفيذ هجمات في سوريا.

أما على المستوى العام، فقد فضلت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فصل "حزب الله" عن الحادث، وادعت أن "الخلايا الفلسطينية" أطلقت الصواريخ دون تدخل أو إبلاغ حزب الله.