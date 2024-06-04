أرباح الأصول الروسية المجمدة تثير خلافات أوروبية أمريكية

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن طريقة استغلال أرباح الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا تثير خلافات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وذكرت الصحيفة أن واشنطن تسعى إلى استخدام الفائدة السنوية البالغة 2.7 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة، الموجودة بشكل أساس في البنوك الأوروبية، لدعم أوكرانيا.

ومن المتوقع، بحسب التقرير، أن تكون هذه القضية موضوعا رئيسا خلال زيارة جو بايدن للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون في باريس، لحسمها قبل قمة مجموعة السبع في إيطاليا في الفترة من 13 إلى 15 يونيو/ حزيران.

وتأمل إدارة بايدن في التوصل إلى حل وسط قبل القمة، وتخطط لاقتراح حزمة قروض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا هذا الصيف؛ إذ ترى هذه الأموال ضرورية لمعاقبة روسيا والمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا، ولكنها تتطلب التعاون الأوروبي.

في مقابل ذلك، تريد باريس وبرلين استخدام الأرباح لصالح مرفق السلام الأوروبي، الذي يمول شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.