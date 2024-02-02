بوتين: الطلب على القذائف الروسية مثل الطلب على "الكعك الساخن"
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا صدّرت إلى الخارج معدات عسكرية بقيمة مليارات الدولارات العام الماضي، مشيرا إلى أن الطلب على القذائف الروسية مثل الطلب على "الكعك الساخن".
وقال بوتين، خلال منتدى "كل شيء من أجل النصر"، الذي أقيم في مدينة تولا الروسية: "في العام الماضي قمنا بتوريد كمية لا بأس بها من معداتنا العسكرية إلى الأسواق العالمية بقيمة مليارات الدولارات".
وأكد بوتين، أن "القذائف الروسية مطلوبة بشدة، وتحظى بشعبية كبيرة في أسواق الأسلحة الدولية"، مشبها الطلب عليها كمن يطلبون "الكعك الساخن".
وأشاد بتطور نوعية السلاح الروسي على نظيره الغربي، قائلا: "بالطبع، إذا قارنَّا أسلحة الناتو الحديثة وأسلحة الفترة الأخيرة من العصر السوفييتي، فهي أقل شأنا في بعض النواحي بالمناسبة، ليس دائما. ولكن إذا أخذنا أحدث أسلحتنا، فمن الواضح أنها تتفوق على الجميع، هذه حقيقة واضحة".
وأوضح أننا نتحدث "عن تكنولوجيا الصواريخ والمدرعات وجميع الأسلحة التي تستخدم في ساحة المعركة".