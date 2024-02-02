بوتين: الطلب على القذائف الروسية مثل الطلب على "الكعك الساخن"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا صدّرت إلى الخارج معدات عسكرية بقيمة مليارات الدولارات العام الماضي، مشيرا إلى أن الطلب على القذائف الروسية مثل الطلب على "الكعك الساخن".

وقال بوتين، خلال منتدى "كل شيء من أجل النصر"، الذي أقيم في مدينة تولا الروسية: "في العام الماضي قمنا بتوريد كمية لا بأس بها من معداتنا العسكرية إلى الأسواق العالمية بقيمة مليارات الدولارات".