محكمة إيرانية تؤيد حكما بالسجن 5 سنوات على مواطن سويدي

أيدت محكمة الاستئناف في العاصمة الإيرانية، الاثنين، حكماً أصدره "الفرع 36" لمحكمة الثورة في طهران، ضد المواطن السويدي من أصول إيرانية سعيد عزيزي.

وقال رضا شفا خواه، محامي المواطن السويدي الإيراني، إن "محكمة الاستئناف في طهران أيدت حكم السجن لمدة خمس سنوات على موكله".

وقال المحامي، عبر شبكة "إكس"، إن هذا الحكم "تم تأكيده وتأييده من قبل محكمة استئناف طهران".