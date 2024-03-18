محكمة إيرانية تؤيد حكما بالسجن 5 سنوات على مواطن سويدي
أيدت محكمة الاستئناف في العاصمة الإيرانية، الاثنين، حكماً أصدره "الفرع 36" لمحكمة الثورة في طهران، ضد المواطن السويدي من أصول إيرانية سعيد عزيزي.
وقال رضا شفا خواه، محامي المواطن السويدي الإيراني، إن "محكمة الاستئناف في طهران أيدت حكم السجن لمدة خمس سنوات على موكله".
وقال المحامي، عبر شبكة "إكس"، إن هذا الحكم "تم تأكيده وتأييده من قبل محكمة استئناف طهران".
وسعيد عزيزي، البالغ من العمر 60 عامًا، معتقل في سجن إيفين شمالي طهران، ويعاني من سرطان البروستاتا، وبحسب محاميه، فإنه "سقط من الدرج في السجن وتدهورت حالته البدنية".
واعتُقل عزيزي أثناء تواجده بمنزله في طهران، بعد عودته من السويد في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأدين وسُجن بتهمة "الاشتراك والتواطؤ لارتكاب جريمة".
وأعلنت وزارة الخارجية السويدية، منتصف يناير/كانون الثاني 2024، اعتقال مواطنها واحتجازه في إيران.
وفي الوقت الحالي، هناك مواطنان سويديان آخران في السجون الإيرانية، هما أحمد رضا جلالي وهو طبيب وباحث إيراني سويدي، ويوهان فلودروس الدبلوماسي السويدي الذي عمل لدى الاتحاد الأوروبي.