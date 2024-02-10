أوكرانيا.. مسيّرات تهاجم البنية التحتية في خاركيف

قال مسؤولون إن طائرات مسيّرة هاجمت البنية التحتية المدنية داخل وبالقرب من مدينة خاركيف ثاني كبرى مدن أوكرانيا في وقت متأخر الجمعة.

وقال حاكم خاركيف أوليه سينيهوبوف، على تطبيق الرسائل تيليغرام، إن الطائرات المسيّرة دمرت البنية التحتية المدنية في منطقة نيميشليانسكي بالمدينة.

ورأى مراسلون توهجا للنيران فوق المدينة.

وقال فيكتور تيريشينكو، كبير المسؤولين العسكريين في فيليكي بورلوك، وهي بلدة تقع شرقي خاركيف، إن الطائرات المسيرة دمرت مستشفى ومطعما.