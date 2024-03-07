محذرة سفيرة واشنطن.. روسيا تقرر طرد دبلوماسيين أمريكيين
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إنها استدعت لين تريسي السفيرة الأمريكية في موسكو، لتحذيرها من أنها ستطرد دبلوماسيين أمريكيين ترى أنهم يتدخلون في شؤونها الداخلية.
وأصدرت موسكو التحذير، قبيل الانتخابات الرئاسية المزمعة في الفترة من 15 إلى 17 مارس/ آذار، التي في حكم المؤكد أن يفوز بها الرئيس فلاديمير بوتين.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي الحالي بوتين يقود البلاد منذ أكثر من 20 عامًا، وهو في طريقه لولاية جديدة ما لم تحدث تطورات "غير متوقعة".
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إنها ستراقب ما وصفتها "بالأعمال التخريبية ونشر المعلومات" المتعلقة بالانتخابات وبما يسميها الكرملين بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأضافت أن مثل هذا السلوك "سيتم التصدي له بصرامة وحزم، بما في ذلك طرد موظفي سفارة الولايات المتحدة المتورطين في مثل هذه الأعمال باعتبارهم شخصيات غير مرغوب فيها".
وطالبت وزارة الخارجية السفارة الأمريكية بالتوقف عن دعم 3 منظمات أمريكية غير ربحية قالت إنها تدير "برامج مناهضة لروسيا" في البلاد تهدف إلى "تجنيد عملاء تحت ستار التبادلات التعليمية والثقافية".