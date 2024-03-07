محذرة سفيرة واشنطن.. روسيا تقرر طرد دبلوماسيين أمريكيين

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إنها استدعت لين تريسي السفيرة الأمريكية في موسكو، لتحذيرها من أنها ستطرد دبلوماسيين أمريكيين ترى أنهم يتدخلون في شؤونها الداخلية.

وأصدرت موسكو التحذير، قبيل الانتخابات الرئاسية المزمعة في الفترة من 15 إلى 17 مارس/ آذار، التي في حكم المؤكد أن يفوز بها الرئيس فلاديمير بوتين.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي الحالي بوتين يقود البلاد منذ أكثر من 20 عامًا، وهو في طريقه لولاية جديدة ما لم تحدث تطورات "غير متوقعة".