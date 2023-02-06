مالي تطرد المسؤول عن حقوق الإنسان في البعثة الأممية

قالت الحكومة المؤقتة في مالي الأحد إنها أمهلت رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 48 ساعة لمغادرة البلاد بعد إعلانها أنه شخص غير مرغوب فيه.

وقالت في بيان إن قرار طرد جيوم نجيفا-أتوندوكو أندالي مرتبط بما وصفته باختياره المتحيز لشهود المجتمع المدني في جلسات مجلس الأمن الدولي بشأن مالي والتي عُقد آخرها في 27 يناير كانون الثاني.

ولم ترد بعثة الأمم المتحدة في مالي على الفور على طلب للتعليق. ولم يتسن الوصول إلى أندالي للتعليق.