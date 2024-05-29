المقاطعة الشعبية تهدد الانتخابات الرئاسية الإيرانية

مع اقتراب موعد الانتخابات الإيرانية لاختيار خلف للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، تتصاعد التحذيرات في البلاد من احتمال انخفاض نسبة المشاركة الشعبية، جراء "اليأس السياسي" وتدخل مجلس صيانة الدستور.

وقال الكاتب والحلل السياسي هوشمند سفيدي، في مقال بصحيفة "آرمان أمروز"، إن نسبة المشاركة المنخفضة في الاقتراع تمثل دليلا على اليأس السياسي، ومن الضروري حينها إجراء تغيير وإصلاحات في المشهد برمته.

وأضاف الكاتب أن انخفاض المشاركة الانتخابية في إيران يكشف هذه الحقائق، ما يوجب على السلطة الحاكمة إعادة النظر في الكثير من الملفات والقضايا، إلى أن يتم تحقيق ما يتطلع إليه الشعب الإيراني من حياة واستقرار اقتصادي.

ولفت إلى أن الانتخابات السابقة شهدت أقل نسبة مشاركة شعبية، وقدمت رسائل واضحة للسلطة السياسية.