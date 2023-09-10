ميانمار تتلقى أول شحنة من مقاتلات "سو 30" الروسية

تلقت ميانمار أول شحنة من مقاتلات روسية من طراز سو-30 تضم طائرتين، وفق ما صرح به وزير التجارة تشارلي ثان، في تصريحات لوكالة الإعلام الروسية نشرت الأحد.

وقال ثان للوكالة على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، إنه "تم بالفعل تسليم طائرتين".

ويهدف المنتدى الروسي السنوي إلى تطوير التعاون الاقتصادي في المنطقة وتشجيع الاستثمار الأجنبي، ويبدأ الأحد في مدينة فلاديفوستوك الساحلية.

وأشارت الوكالة إلى أن روسيا وميانمار وقَّعتا عقدًا في سبتمبر/أيلول 2022 لتسليم ست مقاتلات من طراز سو-30إس.إم.إي.