وزير الدفاع الروسي: القوات الأوكرانية تتراجع تحت ضغط ضرباتنا

وبيّن الوزير شويغو أنه "منذ بداية العام، سيطرت القوات المسلحة الروسية على 547 كيلومترًا مربعًا من أراضي المناطق الجديدة في البلاد (المناطق التي ضمتها روسيا رسميا)".

وأضاف أنه "على مدى الأسبوعين الماضيين، حررت القوات المسلحة الروسية بلدات نوفوباخموتوفكا وسيمينوفكا وبرديتشي في دونيتسك"، مبينًا أنه "منذ بداية العام تجاوزت خسائر العدو 111 ألف شخص، و21 ألف وحدة من المعدات والأسلحة العسكرية".

ولفت الوزير شويغو إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها يطالبون أوكرانيا بمنع انهيار دفاعها واحتواء هجوم القوات الروسية بأي ثمن، ونتيجة لذلك، ارتفعت خسائر العدو، في نيسان/أبريل، إلى ألف عسكري يوميا".