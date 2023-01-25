العثور على وثائق سرية بمنزل نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس

أعلن عضو جمهوري في مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، أنه تم العثور في منزل نائب الرئيس الأمريكي السابق، الجمهوري مايك بنس، على وثائق رسمية مصنفة سرية.

وقال رئيس اللجنة النيابية المكلفة بالإشراف على عمل السلطة التنفيذية النائب جيمس كومر، في بيان إن "نائب الرئيس السابق مايك بنس، أبلغنا اليوم باكتشاف وثائق مصنفة سرية في منزله في إنديانا".