يلين تتحدث عن تعاون "ضروري" مع بكين لمكافحة التغير المناخي

أكّدت وزيرة الخزانة الأميركيّة جانيت يلين، السبت، أنّ التعاون بين الصين والولايات المتحدة "ضروري" لتمويل مكافحة التغيّر المناخي.

وقالت يلين "أعتقد أنّ مواصلة التعاون بين الولايات المتحدة والصين في مجال تمويل مكافحة التغيّر المناخي هو أمر ضروري"، مذكّرةً بأنّ هذين البلدين هما أكبر مصدرين "لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم وأكبر مستثمرين في الطاقات المتجددة".

وتقوم وزيرة الخزانة الأمريكية بزيارة إلى الصين التي وصلتها أمس الجمعة، في محاولة للحد من تأزم العلاقات بين البلدين.