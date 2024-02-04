كاميرون: الصراع في أوكرانيا يثير القلق أكثر من وضع الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن الصراع في أوكرانيا يثير القلق أكثر من الوضع المتدهور في الشرق الأوسط.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" أن الوقت في النزاع الدائر في أوكرانيا يعمل لصالح الغرب وليس لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لذلك "يتعيَّن على الدول الغربية أن تتخلى عن التصريحات المتشائمة بشأن آفاق أوكرانيا في الصراع".

وقال كاميرون: "يتعيَّن علينا أن نتوقف عن الحديث عن الجمود وعن حقيقة أن الوقت ليس في صالح أوكرانيا، فاقتصادنا أكبر بنحو 25 مرة من اقتصاد روسيا، ونحن أكثر من قادرين على إثبات أن الوقت في صالحنا، وليس في صالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأعرب كاميرون عن نيته بنقل هذا الموقف إلى دونالد ترامب في حال فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.