وافق عليها بوتين.. تفاصيل صفقة الإفراج عن نافالني قبل وفاته

كشف الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب نصره أنه وافق على صفقة تبادل كانت وشيكة للإفراج عن المعارض الروسي أليكسي نافالني، واصفًا وفاته في محبسه، الشهر الماضي، بـ"الأمر المحزن".

وحول صفقة التبادل التي تحدث عنها بوتين، قال الباحث في الشؤون القانونية الدولية مكسيم كوشتريان، في حديثه لـ"إرم نيوز" إنه وبحسب المعطيات كانت "الصفقة ومجرياتها طي الكتمان وسرية جدًا، لكن بعض التسريبات أوضحت بعض التفاصيل".

وتابع حديثه: "كانت التسريبات تتحدث عن أن الصفقة ستشمل تبادل نافالني ومعه اثنان آخران هم الأمريكي مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش الذي أوقفته روسيا بتهمة التجسس؛ وبول ويلان مواطن أمريكي آخر، وكان جنديًا سابقًا في البحرية الأمريكية، ومسجونًا لدى روسيا بتهمة التجسس أيضًا"

ويضيف كوشتريان: "في المقابل كانت روسيا تريد استعادة فاديم كراسيكوف الضابط في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي المسجون في ألمانيا بتهمة قتل معارض روسي في برلين".

وحول الإمكانية التي كانت متوافرة باتمام الصفقة قبل وفاة نافالني يقول كوشتريان: "كانت هناك معوقات ضمن الصفقة أهمها موافقة ألمانيا، وشعور روسيا أن الإفراج عن 3 مقابل واحد يحتاج لدراسة أكثر، لكن المعطيات تفيد أن الأجواء كانت إيجابية بالمفاوضات".