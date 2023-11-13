اجتماع شي- بايدن.. التناقضات الجيوسياسية وتايوان في قلب علاقات البلدين المعقدة

توقّعت صحيفة الغارديان أن يكون اللقاء القادم بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن، في قمة آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في سان فرانسيسكو، بمثابة نقطة تحول حاسمة وسط التوترات العالمية المتصاعدة، بعد مرور عام على آخر حوار شخصي بينهما.

ويسعى هذا اللقاء إلى تحقيق استقرار العلاقات، ومعالجة التحديات المتزايدة بين القوتين العظميين الأهم في العالم، وذلك على خلفيّة المناخ الجيوسياسي الذي يعجّ بشكل متزايد بالتعقيدات والصراعات والخلافات.

ويعدّ هذا اللقاء تتويجًا لأشهر من الحوارات على المستوى الأدنى التي جرت خلال الصيف، إلا أن زيارة شي إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ ستة أعوام تُشير إلى بادرة حسن النية. ومن المتوقع أن يتحدّث شي في حفل عشاء تستضيفه اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية ومجلس الأعمال الأمريكي الصيني؛ ما يشير إلى حرص الصين على إعادة تنشيط المصالح التجارية الأجنبية داخل حدودها.