ما دلالة استهداف أوكرانيا مقاتلة "سو -57" الروسية على أرض المطار؟ (صور)

للمرة الأولى في تاريخها الحربي تتعرض طائرة الجيل الخامس الروسية "سو -57" للاستهداف، لكن ليست وهي في الجو، بل على الأرض.

فقد تم استهداف الطائرة خلال وقوفها في ساحة مطار أختوبينسك في مقاطعة أستراخان التي تبعد عن خط الجبهة 600 كيلومتر تقريبًا بواسطة بضع مسيّرات، بحسب ما أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

ورغم ذلك لم تؤكد السلطات الروسية الحادث، إلا أن مواقع روسية مقربة من الجيش الروسي نشرت صورًا قالت إنها لإصابة الطائرة بأضرار.