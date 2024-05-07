جماعة مسلحة تأسر مئات الجنود في ميانمار

أعلن "جيش إنقاذ الروهينغا (أراكان)" أسرَ المئات من عناصر القوات الحكومية، بعد الاستيلاء على موقع قيادة رئيسي.

وقالت الجماعة، في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، إن جنوداً ينتمون إلى مقر قيادة العمليات رقم 15 التابع للحكومة العسكرية في بلدة بوثيدونغ في راخين، استسلموا بعد حصار.

ولم تدلِ الحكومة العسكرية في ميانمار بأي تعليق على الفور.

ويظهر البيان المصور مسلحي جيش أراكان يحرسون رجالا يرتدون زي الجيش وآخرين بملابس مدنية، وبعضهم يعاني من إصابة، ويسيرون في أحد الحقول ويرافقهم نساء وأطفال.

وغالبا ما تقيم أسر الجنود معهم في مواقعهم.

والقتال في راخين جزء من صراع على مستوى البلاد في ميانمار، بدأ بعد أن أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي في فبراير عام 2021.

ورغم المزايا التي يتمتع بها جيش ميانمار من حيث التسليح والقوة البشرية، فإنه ظل في موقف الدفاع منذ أكتوبر، عندما شن تحالف من 3 مجموعات عرقية متمردة هجوما في شمال شرق البلاد.