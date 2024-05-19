غروسي يحدد شرطه لكشف مصدر الهجمات على محطة زابوروجيا

لكن المدير العام للوكالة الدولية، أكد أن الإعلان عن الجهة الضالعة في استهداف المحطة، سيكون إذا استطاعت الوكالة التأكد من المعلومات بشكل مستقل.

وقال غروسي في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، إنه سبق أن سُئل عما إذا كان بإمكان وكالته تحديد مصدر الهجمات، وأنه رد أن هذا أمر صعب للغاية؛ نظرًا لنوع الطائرات المسيرة المستخدمة ومسارها الخاص، وحقيقة أنها يمكن أن تطلق من أي اتجاه.

وتابع: "لقد تحدثت عن ذلك للصحافة في نيويورك.. بما أننا مفتشون، لا نرغب في التكهن، ولا نريد أن نتحدث عن ذلك قبل أن تكون بين يدينا جميع العناصر المطلوبة للتأكد من أصل المقذوفات. حتى الآن، لم يكن ذلك متوفرا، ولذلك لم نعلن شيئا، لكنني قلت أيضا في نيويورك إنه إذا تم تزويدي بمعلومات كافية، فلن أخفيها بالتأكيد عن الجمهور أبدا".