عقب تبادل الضربات الجوية.. باكستان وإيران تتفقان على "خفض التوتر"
أعلنت باكستان، اليوم الجمعة، أنها اتفقت مع إيران على "خفض" التوتر بينهما، إثر تبادل البلدين شن غارات دامية، قالتا إنها استهدفت مناوئين لهما في أراضي البلدين هذا الأسبوع.
وأدت العمليات العسكرية التي قلما تحدث في منطقة بلوشستان الحدودية، سهلة الاختراق والمشتركة بين البلدين، إلى زيادة التوترات الإقليمية المتصاعدة أساسا بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وشنت إيران هجوما صاروخيا وبمسيرات على أهداف وصفتها بأنها "إرهابية" في باكستان، ليل الثلاثاء، بينما ردت باكستان بضرب أهداف لمسلحين داخل الأراضي الإيرانية، الخميس.
واستدعت باكستان سفيرها من طهران، وأعلنت أن مبعوث إيران الذي يقوم بزيارة إلى بلده لن يسمح له بالعودة إلى إسلام آباد.
من جانبها، دعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى ضبط النفس، بينما عرضت الصين التوسط بين البلدين.
التنسيق لمكافحة الإرهاب
لكن وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان أعلنا، عقب محادثة هاتفية بينهما، الاتفاق "على ضرورة تعزيز التعاون على مستوى العمل والتنسيق الوثيق بشأن مكافحة الإرهاب، وجوانب أخرى ذات اهتمام مشترك".
وجاء في ملخص المحادثة الذي نشرته وزارة الخارجية في إسلام آباد أنهما "اتفقا أيضا على تهدئة الوضع".
من جهته، قال أمير عبد اللهيان، في بيان بعد الاتصال، إنّ بلاده "حريصة على سيادة باكستان وسلامة أراضيها، وتعاون البلدين لتحييد وتدمير المعسكرات الإرهابية في باكستان أمر ضروري".