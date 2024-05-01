في أول تنازل من نوعه.. جامعة أمريكية تعقد اتفاقاً مع حراك مؤيد لفلسطين

أعلنت جامعة "براون"، الثلاثاء، أنها توصلت إلى اتفاق مع مجموعة من طلابها مناهِضة للحرب على غزة، في أول اتفاق من نوعه بين جامعة أمريكية مرموقة والحراك الطلابي الداعم للفلسطينيين.

وينص الاتفاق على أن يزيل الطلاب المحتجّون مخيّمهم من الحرم الجامعي، مقابل وعد بأن تعيد الجامعة النظر بعلاقاتها مع شركات مرتبطة بإسرائيل.

وقالت كريستينا باكسون، رئيسة الجامعة الواقعة في مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند، إن الطلاب المحتجّين وافقوا على إنهاء احتجاجهم وتفكيك مخيمهم بحلول الساعة 17,00 بالتوقيت المحلّي من عصر الثلاثاء.

وأوضحت في بيان أن الطلاب وافقوا أيضاً على "أن يمتنعوا حتى نهاية العام الدراسي عن القيام بأي أفعال أخرى من شأنها أن تنتهك قواعد السلوك الخاصة بجامعة براون".

وأضاف البيان أنه في المقابل "ستتمّ دعوة 5 طلاب للقاء 5 أعضاء من مؤسّسة جامعة براون في أيار/مايو لتقديم حججهم بشأن سحب استثمارات براون من شركات تسهّل وتستفيد من الإبادة الجماعية في غزة".

ويمثّل هذا الاتفاق أول تنازل كبير من جانب إدارة جامعة أمريكية مرموقة إزاء الحركة الطالبية الاحتجاجية التي لا تنفكّ تتّسع نطاقاً في الولايات المتّحدة.

وتسبّبت هذه الاحتجاجات بتوقيف مئات الطلاب وبشلل جامعات عدّة وبانقسام حادّ في الرأي العام الأمريكي.

ويمثّل قطع العلاقات بين كبريات الجامعات الأمريكية الخاصة ورعاة وشركات مرتبطة بإسرائيل أحد مطالب الحركة الطالبية التي تدافع عن القضية الفلسطينية وتدعو لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وما يزال يتعين على طلاب جامعة براون وإدارتها مناقشة الخطوط العريضة لهذا الاتّفاق خلال الفترة الممتدة من أيار/مايو وحتى تشرين الأول/أكتوبر.

وفي المخيّم الاحتجاجي الذي بنوه في حديقة الجامعة، قفز طلاب فرحاً بالاتفاق وعانق بعضهم بعضاً وهم يغنّون، بحسب ما أفادت صحافية في وكالة "فرانس برس".

وقال الطالب ليو كورزو كلارك إنّ الاتفاق هو "انتصار كبير لهذه الحركة الدولية ولشعب فلسطين".