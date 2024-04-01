لجوء واسع النطاق من نيجيريا إلى النيجر هربًا من العنف

أفادت الأمم المتحدة أن أكثر من 1400 نيجيري، وصلوا إلى النيجر خلال أسبوع، فارين من عنف العصابات المسلحة في بلادهم.

ويؤدي هذا اللجوء، وهو أول حركة واسعة النطاق منذ بداية العام، إلى زيادة الحاجة إلى المساعدات الطارئة في المنطقة، بحسب إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية.

وقالت الإذاعة، إن هؤلاء غالبيتهم من النساء والأطفال، توافدوا إلى منطقة مارادي في النيجر نهاية الأسبوع الماضي، مدفوعين بأعمال العنف بين العصابات المسلحة وجماعات الدفاع عن النفس التي وقعت قبل أيام قليلة في بلدة مارادي، بولاية سوكوتو، في نيجيريا.

"لا سلع ولا طعام ولا أوراق هوية"

وأضافت: "تعمل العديد من المنظمات في النيجر، جاهدة لمساعدة اللاجئين، ومن بين هذه المنظمات، المجلس النرويجي للاجئين".

ونقلت عن كريستيل هوري، مديرة المناصرة في مكتب غرب ووسط أفريقيا لمنظمة المجلس النرويجي، قولها إن أولئك الأشخاص تركوا كل شيء خلفهم، ووصلوا دون "ممتلكات أو طعام ولا أوراق نقدية".

وأضافت هوري: "هناك بالطبع غذاء، لكن هناك أيضاً احتياجات"، مشيرة إلى أن عمليات النزوح الجديدة تطرح تحديات كبيرة، خصوصا من حيث إدارة الموارد للمجتمعات الموجودة، والتي تعاني بالفعل من الفقر المدقع.