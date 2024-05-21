مع تزايد الإقبال عليها.. قلق إسرائيلي من "تجسس" السيارات الصينية الذكية

حذرت مصادر إسرائيلية مما قالت إنها "سيطرة" للسيارات الصينية الذكية على السوق المحلية، في ظل "المخاوف الكبيرة" التي أعربت عنها دول الغرب، بشأن قدرة هذه السيارات على التجسس.

وقال تقرير لقناة "الأخبار 12" العبرية، الثلاثاء، إن السيارات الصينية باتت تحتل حصة كبيرة للغاية في السوق الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة، بفعل إمكاناتها المرتفعة وأسعارها المنخفضة مقارنة بالسيارات الأوروبية.

وفي ظل التطورات التي يشهدها عالم السيارات الذاتية القيادة والسيارات الكهربائية، تزداد سيطرة السيارات الصينية على فكر المستهلكين، بحسب التقرير.

وأوضح التقرير أن السيارات الكورية الجنوبية واليابانية كانت الأكثر تفضيلًا بالنسبة للمستهلك الإسرائيلي في الماضي، مشيرًا إلى أن عام 2024 يعد "عامًا ثوريًّا" في نسب إقبال الإسرائيليين على اقتناء السيارات الصينية.

وذكر أن هناك أكثر من 20 طرازًا من السيارات الصينية متداولة حاليًّا في إسرائيل، متوقعًا نجاح شركات صينية جديدة في تسويق سياراتها في إسرائيل خلال الفترة المقبلة، لتنضم لسيارات مثل (BYD) و(Geely) و(Chery) .

وحققت مبيعات السيارات الصينية في الربع الأول من العام الجاري ثلث إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في إسرائيل، وأغلبها سيارات كهربائية.