انتخابات تشريعية في تايلاند والمعارضة تسعى لإزاحة الجيش عن السلطة

بدأ التايلانديون اليوم الأحد، التصويت في أول انتخابات تشريعية منذ الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في 2020 يرجح هزيمة الحكومة المحافظة الموالية للجيش فيها أمام المعارضة التقدمية كما تفيد استطلاعات الرأي.

ويتوقع المحللون ارتفاع نسبة المشاركة؛ ما يعكس التغيير الذي يرغب فيه جزء من الشعب مع تباطؤ النمو وتراجع الحريات الأساسية.

ويأمل حزب المعارضة الرئيس "بيو تاي" بقيادة ابنة رئيس الوزراء الأسبق ثاكسين شيناواترا، في طي صفحة عقد تقريبًا من هيمنة الجيش وحلفائه الممثلين برئيس الوزراء الحالي برايوت تشان أو تشا (69 سنة).

لكن النظام الانتخابي المعقد يؤمن للمرشح القريب من الجيش تقدمًا مريحًا، ويمكن أن يسمح بتقليص حجم التناوب المتوقع على السلطة أو يدشن فترة جديدة من عدم الاستقرار.

ويبقى السيناريو الذي يسمح للجيش بالبقاء في السلطة ممكنًا _أيضًا_ في مملكة معتادة على تدخلات الجيش والقضاء في العملية الديمقراطية.