بعد تنصيبه.. الرئيس الفنلندي يؤكد ضرورة امتلاك "وسائل الردع النووي"

أكد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب ضرورة وجود "وسائل الردع النووي" على أراضي بلاده، وذلك في أول مؤتمر صحافي له بعد تنصيبه، اليوم الجمعة.

وقال ستاب: "إنه من المهم بالنسبة لفنلندا أن تمتلك قوات ردع نووية"، مشيرا إلى أن الردع النووي للناتو تضمنه الأسلحة النووية الأمريكية.

وأشار إلى أن الإصلاحات التشريعية هي من صلاحيات الحكومة والبرلمان.

وتحظر القوانين الفنلندية استيراد وتصنيع وتخزين وتفجير الشحنات النووية في فنلندا.