بعد تنصيبه.. الرئيس الفنلندي يؤكد ضرورة امتلاك "وسائل الردع النووي"
أكد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب ضرورة وجود "وسائل الردع النووي" على أراضي بلاده، وذلك في أول مؤتمر صحافي له بعد تنصيبه، اليوم الجمعة.
وقال ستاب: "إنه من المهم بالنسبة لفنلندا أن تمتلك قوات ردع نووية"، مشيرا إلى أن الردع النووي للناتو تضمنه الأسلحة النووية الأمريكية.
وأشار إلى أن الإصلاحات التشريعية هي من صلاحيات الحكومة والبرلمان.
وتحظر القوانين الفنلندية استيراد وتصنيع وتخزين وتفجير الشحنات النووية في فنلندا.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء بيتيري أوبو، في مقابلة مع صحيفة رزيكزبوسبوليتا البولندية، إن فنلندا لا تنوي نشر أسلحة نووية على أراضيها.
بدوره، قال السفير الروسي لدى فنلندا بافيل كوزنتسوف، لوكالة "ريا نوفوستي"، إن فكرة نقل الأسلحة النووية عبر فنلندا "خطيرة"، وإن روسيا تعول على حكمة فنلندا في هذا الشأن.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أصبحت فنلندا، التي تشترك في أكثر من 1300 كيلومتر من الحدود البرية مع روسيا، العضو رقم 31 في حلف شمال الأطلسي.
وبعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية، تقدمت فنلندا والسويد بطلب الانضمام إلى الحلف العسكري الغربي، في مايو (أيار) 2022.