قصف روسي يدمر مقهى في خاركيف

أصيب عشرة أشخاص، أحدهم حالته خطرة؛ إثر ضربة جوية روسية على مدينة خاركيف، شمال شرقي أوكرانيا، اليوم الأربعاء، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤولين محليين.

وأسفرت الضربة الروسية عن تدمير مقهى، وألحقت أضرارًا بمبنى سكني مجاور، وأشعلت النار في محطة للوقود.

وقال صاحب المقهى للوكالة من وسط الأنقاض والحطام: "لم يبقَ لي شيء".

وتهشمت جميع نوافذ بناية شاهقة مؤلفة من 12 طابقًا في الجهة المقابلة من الطريق.

وعلى بعد حوالي 50 مترًا، تحطمت أيضًا جميع نوافذ حافلة ركاب، وتناثرت كميات كبيرة من الدماء على جانبها الخلفي، قبل أن تشكل بركة دماء على الأسفلت.