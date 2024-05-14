الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال الجنرال الإيراني زاهدي

وهبطت طائرة تقل القيادي الإيراني في قاعدة سلاح الجو السوري في اللاذقية، والذي يحاط بدفاعات جوية روسية وبطاريات صواريخ للنظام الدفاعي الروسي من طراز S-300، ومن هناك توجَّه إلى دمشق.

المسافة بين اللاذقية والعاصمة السورية تطلبت رحلة جوية أخرى، إذ استقلَّ زاهدي طائرة، هبطت في مطار المزة العسكري، والذي يبعد دقائق فقط عن موقع القنصلية الإيرانية.

وكانت تقارير أفادت بأن الهجوم الذي استهدف بناية القنصلية الإيرانية في دمشق، يؤشر على وجود معلومات استخبارية دقيقة بشأن النشاطات التي تدور في تلك المنطقة.

واتهمت إسرائيل زاهدي بأنه كان المسؤول عن توجيه العمليات "الإرهابية" الإيرانية نحو إسرائيل من جميع الجبهات، سواء في سوريا أو لبنان أو الساحة الفلسطينية.

وردَّت إيران على الاغتيال بهجوم غير مسبوق بعشرات المُسيَّرات والصواريخ البالستية، منتصف الشهر الماضي، وقالت إسرائيل إنها تصدَّت للغالبية العظمى منها، قبل أن تشن هجومًا على مواقع عسكرية بمدينة أصفهان بعدها بأسبوع.