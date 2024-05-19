ييرماك.. رجل الظل الذي جعل الممثل زيلينسكي قائد حرب

منذ أن بدأت الحرب في أوكرانيا، سطع نجم الرئيس فلوديمير زيلينسكي، كقائد شجاع عرف كيف يدير الحرب ويجتذب الغرب لدعمه، وسط استعراضاته الخطابية وإلحاحه لكسب المزيد من الدعم.

ولكن هناك قصة أخرى، تكشف أن هناك في الظل رجلا قويا، عادة ما يظهر بجانب الرئيس، ويقول نقاد إنه قد يكون صاحب القرار أكثر من الرئيس، وهو رئيس مكتبه المحامي والمخرج السينمائي أندريه ييرماك "رجل الظل".

استطاع ييرماك منذ اندلاع الحرب، أن يمسك بزمام الأمور، ويصفه مراقبون بأنه أقوى رئيس أركان عرفته أوكرانيا في تاريخها، فهو من أصدر قرارات وافق عليها زيلينسكي في الحال تمثلت بموجة من الإقالات طالت حتى القائد العام للقوات المسلحة الجنرال فاليري زالوزني، ليدعم قوته وإمساكه بزمام الأمور.

"حلمي الوحيد، وطموحي الوحيد هو أن أكون ظل الرئيس، وأن أكون في كل مكان يريدني الرئيس أن أكون فيه"، هذا ما أفصح عنه ييرماك بحسب تصريح أدلى به أوليه ريباتشوك، الذي شغل منصب كبير موظفي الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يوشينكو.