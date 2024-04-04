"لوموند": روسيا حققت مكاسب كبيرة في أوكرانيا

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن روسيا حققت مكاسب إقليمية كبيرة في أوكرانيا، عبر الاستيلاء على أفدييفكا أخيرًا، والحصار المستمر على تشاسيف يار.

وأوضحت أنه رغم تضاؤل هذه المكاسب مقارنة بنجاحات أوكرانيا في عام 2022، إلا أن المخاوف تتزايد بشأن القدرات العسكرية الروسية المعززة، ما قد يرجح كفة الميزان لصالح موسكو.

ولفتت الصحيفة إلى تقدم القوات الروسية بشكل مضطرد في أوكرانيا، حيث سيطرت على 505 كيلومترات مربعة من الأراضي الأوكرانية منذ تشرين الأول /أكتوبر عام 2023.

ويسلط المراقبون الغربيون الضوء على استخدام روسيا للقنابل بأنواعها المختلفة والأسلحة غير الدقيقة، لكنها مُدمرة، فضلًا عن عودة مخزوناتها من الصواريخ إلى الظهور؛ ما يشكل تحديًا للجهود الدفاعية التي تبذلها أوكرانيا.

وأضاف المراقبون أن التكتيكات الروسية المتطورة، بما في ذلك صنع القرار اللامركزي وتحسين أنظمة الأسلحة، تشكل تحديات جديدة للقوات الأوكرانية، وفق الصحيفة.

ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن الجيش الروسي لا يزال مقاومًا للتغيرات الإستراتيجية الأوسع، ما يحد من قدرته على استغلال المكاسب التكتيكية بشكل فعال.