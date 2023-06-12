تقارير: فيضان نهر "دنيبرو" جرف مقابر عسكرية ألمانية من الحرب العالمية الثانية

يذكر أن تفجير سد "نوفا كاخوفكا" الواقع في منطقة "خيرسون"، خلال المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية، أدى إلى تدفق المياه من السد المتصدع لتغرق العديد من الشوارع والميادين.

ويفصل نهر "دنيبرو" إقليم "خيرسون" الذي تسيطر عليه أوكرانيا عن القسم الجنوبي الذي تسيطر عليه القوات الروسية، ويلعب دوراً استراتيجياً في مسارات الحرب المشتعلة بين البلدين.