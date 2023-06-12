تقارير: فيضان نهر "دنيبرو" جرف مقابر عسكرية ألمانية من الحرب العالمية الثانية
أفادت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، بأن فيضان نهر "دنيبرو" الناجم عن تدمير سد "نوفا كاخوفكا" أدى إلى جرف مقابر عسكرية ألمانية تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية.
وانتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع مصور، لما قالت عنه حسابات روسية وأوكرانية أنه آثار انجراف المقابر العسكرية الألمانية القديمة.
وظهر في المقطع، الذي لا يمكن التثبت من حقيقته، عدد من الجماجم البشرية، التي استقرت على سطح الأرض، فيما كان على بعضها خوذ كتلك التي يرتيدها الجنود.
يذكر أن تفجير سد "نوفا كاخوفكا" الواقع في منطقة "خيرسون"، خلال المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية، أدى إلى تدفق المياه من السد المتصدع لتغرق العديد من الشوارع والميادين.
ويفصل نهر "دنيبرو" إقليم "خيرسون" الذي تسيطر عليه أوكرانيا عن القسم الجنوبي الذي تسيطر عليه القوات الروسية، ويلعب دوراً استراتيجياً في مسارات الحرب المشتعلة بين البلدين.