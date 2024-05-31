مقتل شرطي ومدنييْن بإطلاق نار في مينيابوليس الأمريكية (فيديو)

أسفر حادث إطلاق نار في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، عن مقتل رجل شرطة واثنين من المدنيين، وفق وسائل إعلام أمريكية.

وكانت قناة "FOX 9" قد أفادت بإصابة 6 أشخاص، بينهم شرطيان، قتل أحدهما وأصيب الآخر وحالته حرجة، بعد قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار على الشرطة والمدنيين في أحد أحياء المدينة.

وتواجد العديد من ضباط إنفاذ القانون وموظفي الإنقاذ والطوارئ في موقع الحادث بين شارع "بليسديل" و"الجادة 22"، لتقييم الموقف والاطلاع على ملابسات الهجوم ونقل الضحايا والمصابين.