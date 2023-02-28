محذرا من الخونة.. بوتين يطالب أمنه بمكافحة "جواسيس الغرب"

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهاز الأمن الاتحادي (إف.إس.بي) اليوم الثلاثاء تكثيف نشاطه في مكافحة ما أسماه تزايد أنشطة التجسس والتخريب من جانب أوكرانيا والغرب.

وفي كلمة أمام المسؤولين، قال بوتين إن على الجهاز وقف "جماعات التخريب" التي تدخل روسيا قادمة من أوكرانيا وتكثيف جهود حماية البنية التحتية ومنع أجهزة الأمن الغربية من إعادة تنشيط ما أطلق عليه خلايا إرهابية أو متطرفة داخل روسيا.