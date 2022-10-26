بعد هجوم شيراز.. إيران تغلق عدة مزارات دينية في طهران

أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة الإيرانية طهران، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق عدد من المراقد الدينية وذلك عقب هجوم مسلح في مدينة شيراز جنوب البلاد أوقع عدة قتلى وجرحى.

وأفاد التلفزيون الإيراني نقلًا عن مصدر أمني مطلع قوله إنه "تم إغلاق مرقد عبد العظيم الحسيني، جنوب طهران، اعتبارًا من مساء اليوم وحتى إشعار آخر، بهدف الحفاظ على حياة الناس ومنع الزوار من القدوم إلى المرقد".

وأضاف المصدر الأمني دون الكشف عن هويته، أنه "تم اتخاذ قرار من قبل السلطات الأمنية بإغلاق مرقد إمام زادة صالح الواقع شمال العاصمة طهران للأسباب ذاتها".

وكان هجوم نفذه مسلحون على مرقد شاه جراغ بن الإمام موسى الكاظم في مدينة شيراز عاصمة محافظة فارس جنوب إيران، أوقع 13 قتيلًا بالإضافة إلى 21 جريحًا، وفقًا لما ذكره وزير الداخلية الإيراني العميد أحمد وحيدي.

وقال العميد وحيدي في حديث للصحفيين إن "هجوم شيراز يُظهر قسوة قلوب أعدائنا، وقد رأينا بعضًا منها في الشوارع من مثيري الشغب"، في إشارة إلى الاحتجاجات.

في سياق متصل، ذكر مساعد الشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية في محافظة فارس، إسماعيل محبي بور، "أنه تم إلقاء القبض على 2 من الإرهابيين والمساعي مستمرة لإلقاء القبض على الشخص الثالث الذي هاجم الزوار في مرقد شاه جراغ".

وذكرت مصادر إخبارية في إيران، أن عدد جرحى الهجوم الدموي بلغ 40، فيما قالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، إن هناك إمكانية لزيادة عدد ضحايا هذا الهجوم.

وحتى الآن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هذا الهجوم في مدينة شيراز.